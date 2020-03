Programma francese ride di Barbara d’urso ed Enrico Mentana: il video completo

Nei giorni scorsi Barbara d’Urso e molti altri conduttori, politici e giornalisti si sono scagliati contro il finto spot della ‘Pizza italiana al Coronavirus’.

Il programma della rete francese TTMC ‘20h Médias Quotidien avec Yann Barthès‘ ha riportato la reazione dei politici e presentatori italiani al filmato satirico di cattivo gusto sulla pizza e il Coronavirus. Nelle immagini andate in onda durante il talk show c’erano anche quelle di Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso indignata e del TG La7 con Enrico Mentana.

Carmelita è stata informata di questo servizio e si è risentita per le risate che si sentono mentre 20h Médias manda in onda il suo discorso in difesa dell’Italia. Effettivamente qualcuno che ride c’è, ma non mi sembra che sia il conduttore o uno degli ospiti in studio, piuttosto credo siano delle risate finte come quelle usate da Striscia la Notizia. Il mistero è risolto.

20h Médias Quotidien avec Yann Barthès: il video con Barbara d’Urso ed Enrico Mentana (qui per vedere il video se non parte il player).

Lo sfogo di Barbara d’Urso.

“Voi sapete che ieri ho mostrato quel video scandaloso della Tv francese con il pizzaiolo che sputava sulla pizza. Mi hanno detto che non so in quale televisione francese, hanno mandato il mio servizio. Pare anche che qualcuno in sottofondo ridesse anche. Questa cosa sarebbe gravissima. Quando mi toccano la mia terra io mi innervosisco. Un paese dove sono stati fatti tutti i controlli, dove abbiamo una sanità pubblica, dove abbiamo fatto molti tamponi e li abbiamo trovati i contagiati, perché sono stati cercati. In altri paesi non li hanno cercati e non li hanno dichiarati”.

Fonte: grazie a Gigi X