Proposta di matrimonio per Lele e Angelo, i Mister Bitchy 2015 (VIDEO)

Quattro anni fa li avete eletti Mister Bitchy, poi sono sbarcati su You Tube e presto saranno sposi, loro sono Lele e Angelo. Dopo anni di convivenza, Lele ha deciso di fare una bella proposta di matrimonio al suo compagno e l’ha fatto in un luogo dove hanno passato tanti bei momenti, al GIAM.

“Ciao piccolo. Non ti aspettavi tutto questo vero? Per la prima volta sono riuscito a farti una sorpresa. Come ben sai si dice che l’amore non si cerca, ma arriva quando meno te l’aspetti e tu sei arrivato nel momento giusto. Adesso siamo ancora qui, insieme, dopo 5 anni. Insieme stiamo progettando tante cose, alcune cambieranno la nostra vita e di questo ne sono felice. L’amore fa questo effetto e se in questo momento sono qui è per dirti che voglio passare tutta la vita con te. Voglio gioire e scherzare come due bambini e anche avere una famiglia con te. Ti amo Angelo, ti amo tantissimo, ma soprattutto accetta questo anello”.