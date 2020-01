Protagonista del Grande Fratello Vip 3 stronca il nuovo GF Vip 4: “Voto zero, non mi piace nulla”

Siamo arrivati al quarto Grande Fratello Vip e in molti continuano ad avere nel cuore la seconda edizione, che è anche quella che ha fatto gli ascolti più alti. Di sicuro sono in pochi ad aver amato il GF Vip 3, ma c’è una protagonista proprio dell’ultimo Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi che ha voluto difendere la sua edizione e che si è scagliata duramente contro la nuova.

Qualche giorno fa Lisa Fusco è stata ospite di Turchese Baracchi, a Turchesando il programma in onda sulle frequenze di Radio Italia Anni 60 Roma. La regina delle spaccate ha dato uno zero secco al ritorno del reality di Calane 5 e ha aggiunto che il GF condotto da Alfonso Signorini proprio non le piace.

“Il voto complessivo del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini? Zero!. Non può recuperare credo. A me non piace niente di questo Grande Fratello. Questa è la mia personale opinione. Volevo precisare che il mio voto non è dato da ex partecipante del Grande Fratello ma è da telespettatrice”.

Per adesso non saremo ai livelli del trash offerto dal GF Vip 1 e 2, ma queste due settimane ci hanno regalato più materiale di tutta l’edizione di Francesco Monte e della sua gang. Lisa Fusco si è solo trovata al posto giusto, ma nel momento sbagliato. Sono certo che se fosse entrata nella casa di quest’anno le cose sarebbero andate diversamente.