Protagonista del Grande Fratello Vip 4 accusato di omofobia: “Ha detto meglio un figlio tossico che fr**io”

Non solo le accuse di sessismo, ma adesso arrivano anche quella di omofobia per Salvo Veneziano. Il protagonista del GF Vip 4 è finito nel mirino di Platinette, che a Tv Talk ha ricordato un vecchio episodio con il pizzaiolo siciliano.

“Posso testimoniare perché c’ero. Salvo vent’anni fa, appena uscito dal Grande Fratello e traghettato nella Buona Domenica di Costanzo come si usava allora, ebbe un confronto con me particolarmente forte al punto che mi disse – chiedo scusa per la fascia protetta – ‘meglio tossico che fro..o’. Io reagii in maniera sconsiderata, mi partì l’embolo. La multa a Mediaset fu di 150 milioni perché io ero andato fuori dal seminato provocato da questo signore. Questo signore ha una chiara intenzione a partecipare con il suo stile. Dopo un errore di quella natura lì, non dico che dovessero saperlo a tutti i costi, ma l’anamnesi della sua storia doveva parlare un po’ chiaro. Il riferimento fatto dagli altri ragazzi nella Casa era quello: ‘Ha sempre scherzato così’. E chi se ne frega aggiungerei se siete d’accordo”.