Psicologo omofobo attacca Nadia Toffa: “Era una str**za e lo è anche da morta”

Tiziano Tubertini in passato è stato al centro di numerose polemiche a causa delle sue dichiarazioni sugli omosessuali e sulle terapie riparative.

In questi giorni l’uomo è tornato a far parlare di sé per alcuni commenti fatti su Nadia Toffa. I colleghi di GayBurg hanno pubblicato anche gli screen.

“Per me Nadia Toffa era una str**za e lo rimane anche da morta. [..] Lo sapevo io chi fosse. Era una str**nza che denigrava le sentinelle in piedi. Lo sono stato anche io e per un pelo non mi sono preso gli sputi di quelle teste di ca**o dei suoi amici di Bologna”.

Inutile ogni commento, Tiziano riesce a descriversi perfettamente con le frasi che scrive sui social.

Tiziano Tubertini, psicologo appena radiato dall’albo nazionale ha una sua personale ricetta per curare i gay. http://t.co/GU3w3hFgSl — La Zanzara (@LaZanzaraR24) June 4, 2015

Sulla pagina FB di #Adinolfi direttore de #lacroce, Tiziano Tubertini ci augura di finire nei forni crematori. pic.twitter.com/zPbX6D2aaB — Famiglie Arcobaleno (@FamArcobaleno) March 4, 2015

Lo ricordate Tiziano Tubertini, lo “psicologo” che propagandava cure per «guarire l’omosessualità»? Bene,… http://t.co/AvWF5igEVc — Fabio 🏳️‍🌈 (@Iperbole_) May 29, 2015

In passato Tubertini è anche stato radiato dall’ordine degli psicologi.