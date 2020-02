Psicosi CoronaVirus al GF Vip: Teresanna parla di milioni di morti in Cina e gli altri si spaventano

Alfonso Signorini avrebbe dovuto rivelare dell’esistenza del CoronaVirus ai ragazzi del Grande Fratello Vip questa sera, durante la diretta settimana, entrando in casa insieme ad un infettivologo.

I piani però sembrerebbero essere cambiati e gli autori hanno deciso di raccontare del virus ai ragazzi qualche minuto prima della diretta, chiamandoli in confessionale. Una volta usciti tutti sono andati nel panico.

Se Fabio Testi ha pensato al ritiro (perché suo figlio vive in Cina) e Paola Di Benedetto ha ironizzato sul fatto che forse si sta meglio nella Casa che fuori, Teresanna Pugliese ha creato falso allarmismo parlando di “milioni di morti in Cina”, “gente accasciata a terra” e “bambini morti”.

Anche Sara ha fornito qualche numero sbagliato ai concorrenti nella casa: “Fino a che io ero fuori, in Italia non c’erano casi. Il problema grosso era in Cina. Una città cinese adesso è disabitata, ci sono morti, il 2% dei cinesi”. Tanto che Patrick sbigottito ha esclamato: “Il 2% di morti su 1 miliardo è tantissimo, mio dio“.

Se di CoronaVirus ne sappiamo poco anche noi che siamo bombardati dalla mattina alla sera di notizie, figuriamoci cosa possono aver capito loro che per la prima volta hanno sentito questo nome pochi minuti fa.

Hanno appena riferito ai concorrenti del virus e Teresanna, miss tranquillità, gli sta raccontando che in Cina c’è stata una strage con milioni di morti e gente che cadeva per strada. #GFVIP pic.twitter.com/j8DUeZMtLl — Carla (@Kariswhoo) February 24, 2020

Io non penso che le informazioni sul Coronavirus siano state riferite male. Sono tutti in panico solo perchè avendo ricevuto tutte queste informazioni pensano che il virus si sia diffuso più velocemente di quanto abbia fatto in realtà #GFvip — Mims (@strawberrysrm) February 24, 2020