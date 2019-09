La Pupa e il Secchione: nel cast ci saranno Valeria Marini e Vittorio Sgarbi

Mediaset aveva annunciato il ritorno de La Pupa e il Secchione per la primavera del 2019 (si era parlato addirittura di un’ipotetica conduzione di Simona Ventura), ma qualcosa è andato storto e il programma è stato posticipato a data da destinarsi.

Il reality dovrebbe – il condizionale è d’obbligo – tornare questo autunno (più precisamente ad ottobre) ed il conduttore scelto dai vertici di Italia 1 sarebbe Paolo Ruffini, mentre ancora non si sa il nome della presentatrice che dovrebbe affiancarlo.

“Ruffini fa il secchione. – si legge su Chi – Il conduttore e attore Paolo Ruffini nella prossima stagione tv è stato scelto per prendere in mano La Pupa e il Secchione. Il format storico di Italia 1 che tornerà in onda. Ancora da decidere il nome della partner che lo affiancherà in tutte le puntate dello show”.