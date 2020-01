Pupo bacchetta Alfonso Signorini e parla di discussioni dietro le quinte: “Mi ha violentemente stoppato…”

Oggi Pupo è stato ospite di Tv Talk, dove ha parlato del suo rapporto con Alfonso Signorini. Il cantante ha fatto i complimenti al direttore di Chi, dicendo che secondo lui potrà diventare un ottimo conduttore. Non è mancata però la bacchettata. Pupo ha detto di essere stato bruscamente stoppato da Alfonso ed ha anche parlato di discussioni dietro le quinte.

“Io non sono un moralista, assolutamente. Nell’intervento che ho fatto nell’ultima puntata sempre su questo argomento, Signorini mi ha violentemente stoppato, in maniera anche… Va beh, poi ne abbiamo parlato. Alfonso secondo me è una persona che ha alzato di livello la dialettica del programma. Però il fatto di intervistare, di chiedere e di dare un’opinione, una serie di movimenti che fa tutto da solo, sono un po’ il limite che deve superare come conduttore, ma lo farà perché secondo me è un ottimo conduttore. Lo potrà diventare. Io comunque lì non sono il conduttore. Non sono il padrone di casa e devo avere anche un po’ di rispetto. Noi poi dietro le quinte facciamo delle discussioni”.

Apprezzo la sincerità di Pupo e non voglio difendere Alfonso Signorini, ma il vero problema di questo Grande Fratello Vip sono proprio gli opinionisti.

Per la prossima edizione io suggerirei Vladimir Luxuria e Karina Cascella, due donne che nel ruolo di opinioniste non hanno rivali.

Pupo critica Signorini a #tvtalk?

Probabilmente Pupo non ha capito che lui non è adatto a fare l’opinionista. #gfvip — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) January 25, 2020

“Uno come @alfosignorini è pienamente legittimato a parlare di violenza sulle donne e lo sono anche io, che ho esperienza e ho visto l’imbarbarimento del mondo” @pupoghinazzi #tvtalk #GFVIP pic.twitter.com/1RDDKRbJeK — Tv Talk (@TvTalk_Rai) January 25, 2020

