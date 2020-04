Pupo tira una frecciatina a tutte le ex conduttrici del Grande Fratello

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è terminata e Pupo – intervistato da Blogo – ha tirato le somme.

“CoronaVirus? Inizialmente mi era stato proposto di restare a Roma, in collegamento. In seguito mi hanno chiamato dalla produzione dicendomi che forse Alfonso aveva bisogno di essere affiancato. ‘Ci andresti a Milano, nonostante il periodo?’. Ho risposto di sì e quando sono arrivato mi sono reso conto che stare lì era fondamentale. Da Roma non sarebbe venuto fuori questo nostro rapporto, il risultato non sarebbe stato identico. E’ stata una coincidenza fatale”.

Pupo, infine, ha tirato una frecciatina alle ex conduttrici del Grande Fratello (Ilary Blasi, Barbara d’Urso ed Alessia Marcuzzi) sostenendo che nessuna di loro sarebbe stata in grado di gestire il problema CoronaVirus nello stesso modo di Alfonso Signorini, per lui “una grandissima sorpresa”.

“Questa edizione, anche per come purtroppo è andata a finire, non avrebbe potuto avere elemento migliore. La Blasi, la D’Urso, la Marcuzzi, alle prese con questa emergenza, non le avrei viste alla stessa altezza”.

Pupo si è poi candidato ad un eventuale bis.

“Penso che lo rifarei [l’opinionista, ndr], secondo me siamo predestinati a ripetere un’esperienza simile. Comunque nessuno mi ha ancora detto niente”.

Sarà richiamato?