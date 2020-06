Pupo commenta l’arrivo di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip e svela cosa pensa di Giulia De Lellis, ipotetica opinionista

Pupo tornerà al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista per la seconda edizione consecutiva e – intervistato dal settimanale Chi – ha svelato cosa ne pensa:

“Sono felice che Alfonso Signorini mi abbia riconfermato e mi abbia eletto a sua spalla. Siamo compagni di avventura ideali perché in lui convivono l’alto e il basso, la cultura alta e quella popolare, in me convivono il basso e il più basso: lui è colto per definizione, io sono colto sul fatto perché mi faccio beccare sempre, quindi siamo un mix esplosivo, il re e il principe dell’imprevedibilità”.