Pupo si sente “umiliato e offeso” dalla tv commerciale che lo vorrebbe nei talent show

A distanza di circa 15 anni da quando Barbara d’Urso lo ha spedito in Brasile come inviato (pure molto bravo!) della seconda edizione de La Fattoria, Pupo ora sembrerebbe essere allergico alla tv commerciale che puntualmente lo vuole nei suoi show.

Intervistato da Gaspare Baglio per Rolling Stone, il cantante toscano ha confessato di sentirsi umiliato e offeso da chi puntualmente gli chiede di partecipare ai vari show come Ballando con le Stelle, Ora O Mai Più e Tale e Quale Show.

“Mi hanno chiesto di fare il giudice a Ora o Mai Più, a Sanremo Young con la Clerici, di essere concorrente a Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show. Ti rendi conto? Spesso mi sento umiliato e offeso dalle persone che mi propongono queste cose. Ho un’idea di me stesso, professionista, che non credo sia lontana dalla realtà: se mi si propone di fare il concorrente a Ballando con le Stelle o a Tale e Quale Show, dovrei rispondere in malo modo, ma declino gentilmente l’invito”.