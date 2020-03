Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip: svelati alcuni cachet

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini? A svelarlo è stato il portale Libero – via Trendit – che ha svelato i cachet di due concorrenti e di Lory Del Santo, entrata come ospite una sera per un confronto con Antonio Zequila.

Secondo quanto riportato da Libero i cachet sarebbero in linea con quelli di un paio d’anni fa, quando si vociferava che Cristiano Malgioglio intascasse 25 mila euro a settimana e Giulia De Lellis all’incirca 10 mila.

Sembrerebbe infatti che Valeria Marini, entrata al Grande Fratello Vip la scorsa settimana, abbia firmato un contratto da 20 mila euro a settimana, mentre Barbara Alberti da 18 mila euro a settimana.

“Ma quanto prendono i cosiddetti Vip a fare i concorrenti dei reality? Certo, non posso metterci la mano sul fuoco, visto che le fatture in mano non le ho, ma mi assicurano gli agenti pare che la già citata Valeria Marini prenda 20.000 euro a settimana, e una volta uscita per andare in studio gliene daranno 8. Anche solo la partecipazione una tantum per un confronto con un concorrente della casa ha fruttato a Lory Del Santo 5.000 euro. Ma la voce che mi fa trasalire di più è il cachet di Barbara Alberti: pare che al Grande Fratello Vip le abbiano dato 18.000 a settimana per rimanere dentro nella casa, e 8.000 euro per stare in studio. Vero o non vero (il gossip è sempre altalenante) la domanda sorge spontanea: Barbara, ma perché hai voluto uscire dalla casa?”