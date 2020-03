La quarantena della Lombardia stravolge la puntata di Live Non è la d’Urso: gli ospiti rimasti a casa

Lo scorso venerdì durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha mandato come di consueto il video d’anticipazione della puntata di Live Non è la d’Urso. Fra quelli annunciati Elena Morali, Mario Luigi Favoloso e Clizia Incorvaia direttamente dal Grande Fratello Vip.

Purtroppo – a causa del nuovo decreto emanato dal Governo sul CoronaVirus – la scaletta è stata stravolta e molti ospiti sono stati costretti a rimanere a casa.

“Molti dei nostri ospiti non sono potuti arrivare a Milano. Ieri sera erano confermati, stamattina avevano l’aereo, il treno, la macchina per venire qui, ma la maggior parte di loro non ci saranno”.