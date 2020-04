Passeremo l’estate in quarantena? La Rai si prepara: “Stiamo ridefinendo la programmazione estiva”

Quest’anno i programmi televisivi non si spegneranno con l’arrivo dell’estate – almeno non in Rai – perché come confessato dall’ad Fabrizio Salini a Il Sole 24 Ore questa estate ci sarà “una più ampia platea televisiva dovuta al possibile prolungarsi dell’emergenza sanitaria“.

PROLUNGARSI DELL’EMERGENZA SANITARIAA?



Ovviamente nessuno può sapere quando questa emergenza sanitaria terminerà e le parole di Fabrizio Salini sono puramente imprenditoriali, ma con l’annullamento dei grandi eventi sportivi (come gli Europei e le Olimpiadi) la Rai ha dovuto necessariamente riscrivere la propria programmazione estiva, che si sarebbe basata proprio su quegli eventi.

“Stiamo ridefinendo la nostra programmazione estiva non solo sulla base dell’assenza dei grandi eventi sportivi ma di una più ampia e articolata platea televisiva dovuta, purtroppo, al possibile prolungarsi dell’emergenza sanitaria”.

Cosa andrà in onda su Rai Uno questa estate? Qualche nuovo programma d’intrattenimento o opteranno per La Corrida e Ballando con le Stelle, che sarebbero dovuti andare in onda proprio in queste settimane?

Ballando con le Stelle in estate al posto delle Olimpiadi? Milly Carlucci non dice di no

Intervistata da Blogo, Milly Carlucci non ha detto NO ad un’ipotetica edizione estiva di Ballando con le Stelle.