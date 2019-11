Quarto Grado: turista si tuffa in Piazza San Marco dietro alla giornalista – VIDEO

Ieri sera Gianluigi Nuzzi durante Quarto Grado ha parlato dell’acqua che ha invaso Piazza San Marco e quasi tutta Venezia . Il conduttore ha mostrato i disagi che vivono i veneziani in questi giorni e si è collegato più volte con una sua inviata, Sara.

Verso la mezzanotte la giornalista ha chiesto la linea per mostrare quanto fosse salita l’acqua in Piazza San Marco e dietro di lei un folle si è messo a correre e si è tuffato, come se la piazza fosse una piscina.

“Ma questo sarà uno straniero. Qualcuno che cerca di strappare un sorriso anche in un momento così drammatico. […]Quarto Grado C’è stato quel turista, credo sia un turista. Lui si è buttato a pieno corpo in piazza. L’acqua è passata dai 10 cm ai 90 in appena due ore. Abbiamo iniziato alle 21:35 e adesso alle 00:15 questa è la situazione”.

Non so l’uomo se sia un turista o meno, penso però che il suo tutto sia dovuto all’effetto dell’alcol.

PS: Tom Daley beccati sti spicci.

Folle si tuffa in Piazza San Marco: il video.

Ma andiamo a Venezia dalla nostra inviata. Sara come va? Sara:#quartogrado pic.twitter.com/sJLU4EGKao — Fran di zenzero👾 (@datwittyrobin) November 15, 2019

#QuartoGrado

Nel frattempo l’inviata di Quarto Grado a Piazza San Marco: pic.twitter.com/M8pAblvloS — Zia Arsenico 🌈⛱🚑 (@ziaarsenico) November 15, 2019