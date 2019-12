Quelli Che Il Calcio: arriva l’imitazione di Myss Keta

Da fenomeno di nicchia ad artista apprezzata e conosciuta dal grande pubblico, tutto in meno di un anno. La tv e molti vip si sono accorti dell’esistenza di Myss Keta e hanno iniziato a seguirla, corteggiarla, ospitarla. Dopo l’intervista a L’Assedio oggi a Quelli che il Calcio è arrivata una fake Keta. Brenda Lodigiani ha imitato la cantante di Le Ragazze di Porta Venezia.

Imitazione caruccia, ma in realtà rido per i finti alternativi spocchiosi che adesso saranno storditi e disorientati visto che Myss Keta è diventata così pop-olare.

Dopo il tormentone Genitore 1 genitore 2 con Keta finita sulle bacheche di mezza comunità LGBT, ora questa imitazione, un duro colpo per quella parte di fan radical chic della divina Myss.

Eccoli in questo momento…



La parodia di Myss Keta a #QCC è semplicemente… pazzeska! 🤣 — Michele Martelossi 🎃🍂 (@michimarte) December 1, 2019

Siamo sicuri che sotto la maschera di Myss Keta non ci sia lo stesso delfino che dice di essere Elena Ferrante? #Qcc @quelliche_rai2 — Marrovello 💭 (@marrovello) December 1, 2019

L’imitazione di Myss Keta è la nuova frontiera della bolla. Su Rai 2 la capiranno in 13. #QCC — Drew (@AndreaGalastro) December 1, 2019