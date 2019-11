Raffaella Carrà critica Lorella Cuccarini, poi svela le sue conduttrici preferite

Nonostante i dissapori del passato, il mese scorso Raffaella Carrà ha dato un consiglio a Lorella Cuccarini per il mancato successo de La Vita In Diretta.

“Mi fa soffrire quando un programma potrebbe essere fatto meglio per un pizzico di scelte diverse. Tipo? La vita in diretta: sono obbligati a fare sempre storie complicate, io l’avrei alleggerita un po’.”

Adesso l’iconica Raffaellona in un’intervista rilasciata a Il Giornale è tornata a parlare di Lorella e ha detto che secondo lei dovrebbe alleggerire il suo programma.

“Nelle trasmissioni del pomeriggio si piange troppo. Sì, sono tutte storie di uccisioni, morte. Comincia Eleonora Daniele al mattino, e si va avanti nel pomeriggio. Io non dico che non si debba andare in profondità di alcuni fatti e parlarne con opinionisti di livello. Ma bisogna alternare tutto a momenti di leggerezza. Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono molto bravi ma se potessero anche alleggerire un po’ le interviste sarebbe meglio. Differenziare, voltare pagina, è ciò che colora il programma.”