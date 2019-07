Raffaella Mennoia parla dell’accordo di riservatezza di Temptation Island e attacca Deianira Marzano

Raffaella Mennoia, dopo aver difeso Andrea e Jessica di Temptation Island da chi li accusava di essersi messi d’accordo prima di partecipare al programma, è tornata sull’argomento intervistata da Il Fatto Quotidiano.

A lanciare l’indiscrezione su un probabile accordo pre-partenza di Andrea e Jessica è stata Deianira Marzano e interpellata in merito, la Mennoia ha accusato Deianira di aver inventato tutto solo ed esclusivamente ‘per followers’.

Questa convinzione si baserebbe sul fatto che le coppie le ha scelte lei, dopo un’attenta selezione.

L’ex postina di C’è Posta Per Te ha poi svelato che alle sei coppie scelte viene fatto firmare anche un accordo di segretezza, che impone certe regole anti spoiler.

“Ogni protagonista firma un accordo di riservatezza. Non possono mostrarsi insieme e comunicare quello che è accaduto fino alla messa in onda. Anche in caso di uscita anticipata, mi sembra un modo per non rovinare la sorpresa al pubblico. Gli autori gestiscono le situazioni di un programma non facile ma scritto assolutamente no. In questo genere di trasmissioni non puoi scrivere nulla, devi lasciare libero chi partecipa. Loro vengono isolati, ogni tanto io e Fabio (Pastrello, altro autore, ndr) facciamo un giro nel villaggio ma solo per capire se gli umori corrispondono a quello che vediamo attraverso i monitor. Esattamente come il Grande Fratello ha il confessionale noi cerchiamo un minimo di contatto”.