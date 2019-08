Raffaella Mennoia parla di avvocati e denunce – interviene anche Gianni Sperti

Continuano le frecciatine a distanza tra ex protagonisti di Uomini e Donne, opinionisti e Raffaella Mennoia. Dopo i botta e risposta tra Mario Serpa, Gianni Sperti e Raffaella Mennoia, poco fa Teresa Cilia ha detto di non avercela con tutto lo staff di Uomini e Donne, ma solo con una persona (senza fare nomi).

Adesso è tornata all’attacco Raffaellona nazionale, che in un post sul suo account Instagram ha detto di voler fare una denuncia.

“È una settimana che mi dibatto tra quello da mettere in valigia o se andare dall’avvocato per far partire una bella denuncia… Poi penso che fa caldo per tutti e rimando a Settembre”.

Sotto al post della Mennoia (in cui compare un like di Claudio Sona) è intervenuto anche Gianni Sperti: “Però avvisami quando andrai che io ti accompagno”. Raffaella ha subito risposto all’opinionista: “Minacciano, minacciano, ma poi mai niente“.

Questa faida può concludersi solo in due modi: o a C’è Posta Per Te (se qualcuno si pente), oppure…





Visualizza questo post su Instagram ✈️ Un post condiviso da RAFFAELLA MENNOIA (@raffaellamennoia) in data: 7 Ago 2019 alle ore 5:52 PDT

gianni sperti/raffaella mennoia e mario che si frecciano da due giorni e io sto un po’ morendo — 𝙅𝘼𝘼𝙉 (@acidvxn) August 6, 2019

Non saprei eh, però proverei a mettere in valigia l’avvocato.. Minacce non troppo velate ne abbiamo?? Paura #raffaellamennoia?? E invece di minacciare, se hai qualcosa da dire e da dimostrare, perché non lo fai in modo limpido a chi segue i “tuoi” programmi da anni?? pic.twitter.com/i21RmCL8UV — Anna stella 🐍 (@Anna_stella88) August 7, 2019