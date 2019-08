Raffaella Mennoia al centro di una nuova polemica (e questa volta c’entra sua sorella)

In questo periodo non c’è pace per Raffaella Mennoia, l’ex postina di C’è Posta Per Te da anni autrice e volto della redazione di Uomini e Donne.

Raffaella – soprannominata da Mario Serpa semplicemente Miss Redazione – è stata accusata dal web di essere in conflitto di interessi, dato che numerose ragazze apparse nelle ‘sue’ trasmissioni indossano abiti di Rita Mennoia, sua sorella.

Mi butto a capofitto in questa guerra Raffaella Mennoia VS Tutti per innescare un’ulteriore polemica: ma non vi pare un tantino in conflitto di interessi che la maggior parte delle protagoniste dei programmi con lei autrice indossa gli abiti della sorella? #uominiedonne pic.twitter.com/D8R9VGwlav — vinciop85 (@vinciop85) August 9, 2019

A ‘vantarsi’ che le protagoniste dei programmi di Maria De Filippi indossino abiti della collezione di Rita Mennoia è stata proprio la stilista che ha condiviso sul profilo Instagram del brand numerosi scatti: era stata vestita da lei Teresa Langella durante la puntata in prima serata di Uomini e Donne, ma anche Ilaria Teolis durante un falò di Temptation Island, così come altre ragazze apparse in trasmissioni mariane come Alessandra Sgolastra e Martina Sebastiani. Questa nuova polemica però potrebbe sgonfiarsi presto, perché la sorella di Raffaellona potrebbe avere un normalissimo contratto di collaborazione con i programmi mariani.