Raffaella Mennoia sfida Mario e Teresa e poi fa una rivelazione

La soap ‘Uomini e Donne: la rivolta dei rosiconi contro miss redazione‘ continua e stargli dietro diventa davvero complicato visto la quantità di puntate che escono. Ieri notte Raffaella Mennoia ha pubblicato una cosa come 50/60 screen di follower che le fanno i complimenti per come ha gestito questa battaglia social e tra tutti questi messaggi dei fan ha anche inserito qualche provocazione per chi in questi giorni l’ha attaccata. Mario Serpa e Teresa Cilia hanno detto più volte di avere una loro verità, che però non hanno mai rivelato chiaramente. Proprio a questo si è aggrappata la Raffaellona nazionale, che ha sfidato i due ragazzi a raccontare tutto.

“Aspetto queste dichiarazioni come l’epifania. Niente, non c’era niente da dire. Ma come, giorni a dire e non dire e poi silenzio? vabbè aspettiamo tutti a questo punto. Non riesco a fare screen di tutto. Ma aspetto con trepidazione dopo le infamie subite il resto delle dichiarazioni. Io sono pronta a metterci la faccia (già pulita senza sponsor). Avete iniziato voi e poi? Una sponsorizzazione e un’altra offesa, ma sta verità che dovevate raccontare”.

La Mennoia ha anche rivelato di aver aiutato qualcuno economicamente, ma non ha fatto nomi.

“Niente, non posso fare altro che salutarvi e ringraziarvi a tutti. Vi lascio con una riflessione: ma secondo voi le coppie che si formano con il nostro programma e che vivono la loro vita felice è giusto che parlino così? Io ho solo fatto del bene e inizio a pentirmene.. aiutando in alcuni casi anche economicamente di mie finanze. Senza vergogna”.

Non so voi, ma a me manca Mark Caltagirone, Live Non è la d’Urso, Eliana che sviene e Madame Pamelà che fugge in Francia.