Raffaella Mennoia risponde agli attacchi di alcuni fan di Uomini e Donne e parla di Sara Affi Fella e Monte

Ieri pomeriggio Raffella Mennoia ha pubblicato un aforisma sul suo profilo Instagram: “La vergogna per me resta un sentimento nobile ma purtroppo sempre meno frequentato. Buona domenica“.

Sotto al post sono arrivati diversi attacchi, uno parecchio lungo (senza nemmeno un punto, leggerlo è stato una faticaccia) e l’utente in questione ha tirato in ballo Sara Affi Fella, Francesco Monte e Cecilia Zagarrigo.

“Detta da te ormai ci facciamo due risate visto che siete circondati e invitate gente senza vergogna e dignità secondo me in primis loro prendono in giro voi e tutto il pubblico, l’agenzia di Monte che è uguale a lui vi ha portato Sara poi ha fatto finta di allontanarla e poi lo tiene sempre e poi ormai da anni che vi portano la zia zaga, quanta gente povera che ormai la parola dignità non sa cosa sia, gente se arte ne parte e che x di più studiano tutti lo stesso copione di monte da 10 anni, mi meraviglio di voi e x di più di Maria che accetta sto schifo. Visto che ti lamenti da tanto che vedi gente senza vergogna, senza dignità, ipocriti, gente che lo accusa di cose non vere anche noi come pubblico abbiamo il diritto di dire la nostra visto i programmi che ci offrite anche se ormai non guardo assolutamente lo schifo che c’è e x di più vogliamo vedere gente umile, con dignità, che sa cosa vuol dire avere rispetto x le persone e x di più x le donne, cara Raffaella Mennoia stiamo stufi di vedere dei pagliacci da circo, gente senza dignità, scrupoli, bugiardi, vigliacchi, codardi, senza valori e che giocano con le persone e i loro sentimenti come ha fatto monte da anni insieme alla gentaglia che vi offre, il tempo fa conoscere le persone x quello che sono veramente e ormai abbiamo capito che la tv sta diventando un circo e mi dispiace che Maria accetta questi pagliacci”.

Raffaella Mennoia ha smentito le accuse ed ha dichiarato che l’agenzia di Monte non ha nulla a che vedere con l’arrivo di Sara Affi Fella e Cecilia Zagarrigo a Uomini e Donne.

“Non voglio proprio essere polemica ma solo precisa. Adesso ti spiego. Sara è arrivata da noi per il provino di Temptation Island e non fu portata da nessuno.Invece Cecilia è nei nostri archivi da anni e Monte non so cosa c entri in tutto questo. Però ecco solo per precisione. Ciao”.

Intanto la Affi Fella qualche settimana fa ha dato segni di vita. Dopo l’addio al trono di Alessandro Zarino, la ragazza ha scritto un enigmatico: “Forse sono stata troppo in silenzio“.

Ovviamente però anche Sara non ha più detto nulla, così come Mario Serpa e Teresa Cilia.



Raffaella Mennoia risponde anche ad un attacco sul Trono Over.

Un follower dell’autrice ha avuto da ridere anche sulla storia tra Juan e Gemma: “Quello che fate con Juan e Gemma è il modo più semplice per fare business”.

In questo caso la Mennoia ha specificato che lei non è la responsabile del Trono Over:“Non sono io la responsabile del Trono Over, ma un’altra mia collega”.