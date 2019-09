Raffaella Mennoia si allontana dai social e spiega il motivo: “Non starò più molto qui…”

Questa estate Raffaella Mennoia è stata protagonista di una faida social con Mario Serpa e Teresa Cilia, che l’hanno soprannominata ‘Miss Redazione’. Proprio mentre la soap si faceva avvincente e Teresa stava per fare delle fantomatiche rivelazioni, la guerra a colpi di stories si è bruscamente interrotta (sui social si parla di azioni legali arrivate dai piani alti).

Dopo un periodo di silenzio, ieri sera l’autrice di Uomini è Donne è tornata a parlare ed ha dichiarato che da ora in poi non starà più molto sui social. Il motivo? Gli hater e i commenti cattivi che lasciano sotto i suoi post.

“Io ragazzi guardate ve lo dirò molto onestamente, io non starò più molto sui social. Un po’ perché ho tanto da fare, non perché sia aumentato il mio lavoro rispetto a prima. Un po’ tutta questa situazione di questa estate mi ha fatto vedere come in realtà, cioè mi dispiace per tutti quelli che mi sono stati vicini e solidali e che mi vogliono bene, ma certa gente è proprio orribile, orrenda, terribile. Ma perché dovrei leggere dei brutti commenti, le cattiverie e le stupiderie della gente?

Quindi per questo motivo sto sempre un po’ meno sui social. – ha continuato Raffaella Mennoia – Ma insomma, me lo scrivete e ve ne siete già accorti. Questo è. Magari mi passa, magari no. Per il momento ci sono rimasta troppo male della cattiveria. La cattiveria è sempre una cosa che mi disturba parecchio. E con questo, cià.”