Raffaella Mennoia minaccia di querelare Teresa Cilia. Pietro Tartaglione propone il suo studio legale

La faida fra Raffaella Mennoia, Teresa Cilia e Mario Serpa continua e se quest’ultimo è sparito appena la Mennoia ha parlato di ‘avvocati’, la Cilia è andata avanti per la sua strada dando all’autrice di Uomini e Donne della ridicola.

Raffaella, dopo aver scritto questo post su Instagram:

“È una settimana che mi dibatto tra quello da mettere in valigia o se andare dall’avvocato per far partire una bella denuncia… Poi penso che fa caldo per tutti e rimando a Settembre”.

Ha condiviso anche quello scritto dal profilo ufficiale della trasmissione firmato da Maria De Filippi (ma sicuramente non scritto da lei, considerando la sintassi e l’uso della punteggiatura).

“Recentemente si leggono sui social a proposito di Uomini e Donne, svariate sciocchezze. Alcune innocue ed altre più equivoche dove si promettono chissà quali grandi rivelazioni che poi purtroppo non arrivano mai… Ora, noi vogliamo e dobbiamo essere ben pazienti, ma fino ad un certo punto… oltre al quale diventa d’obbligo far partire diffide e denunce. La morale purtroppo è sempre questa: a chi ha deciso di partecipare al programma cercando una soluzione per la vita che poi non è arrivata (non ci siamo mai posti come risolutori di vita), è rimasto un indigeribile amaro in bocca che fa scrivere grandi sciocchezze. Lasciamo a voi che leggete il compito di saper individuare i ‘rosiconi’ e vi auguriamo un felice agosto 2019. La produzione anche a nome di Maria De Filippi.”