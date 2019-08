Raffaella Mennoia provoca Teresa Cilia che sbotta: “Stai zitta, ridicola!” (VIDEO)

Continua lo scontro a distanza fra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia (grazie, ragazze) che se le danno di santa ragione a suon di post e video. A provocare questa volta è stata Miss Redazione (cit.) che ha pubblicato un post di ringraziamento con tanto di frecciatina finale.

“Ciao a tutti, questo messaggio è unicamente per tutti quelli che in queste ore mi stanno scrivendo messaggi di solidarietà per il mio lavoro. Grazie. Il resto si commenta da solo… Sono pronta a rivelazioni pubbliche da parte di chi in queste ore dichiara di poterlo fare tra uno sponsor e l’altro. Grazie.”

Dopo aver letto questo post Teresa si è sentita attaccata ed ha duramente risposto, ricordando alla Mennoia che le pubblicità le fa anche lei.

“Uhm ‘Tra uno sponsor e l’altro’? Noto con piacere che guardi le mie stories e ti fai anche i complimenti da sola, anche perché tutti questi commenti positivi nei tuoi confronti non è che li ho tanto trovati. A differenza tua che mi guardi le Stories e ho anche gli screenshot delle tue visualizzazioni a me le cose le vengono a dire per avvertirmi fino a che punto riesci arrivi tu. Se non ricordo male tu eri quella che prendeva in giro tutte quelle persone che sponsorizzavano sui social, e se non ricordo male tu fino a due settimane fa proprio tu avevi Hello Body tra le mani, con tanto di codice sconto. Quindi stai zitta, stai zitta! Sei ridicola! Stai zitta!”

Raffaella ha successivamente replicato a “ti fai i complimenti da sola” con una dozzina di storie in cui mostra l’appoggio dei suoi fan.

La domanda è: ma Maria De Filippi è davvero al corrente di tutto questo?

Io sono sempre più perplesso. Non so nemmeno se è più divertente o triste questa soap.