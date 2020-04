Ragazza senza vestiti passa alle spalle del giornalista in diretta: “Non è la fidanzata” (VIDEO)

Le dirette streaming dei giornalisti ci stanno regalando parecchie perle trash. Dopo Will Reeve che in collegamento con il Good Morning America si è fatto beccare in mutande, adesso è toccato ad un suo collega spagnolo. Durante la diretta ‘Estado de Alarma’, alle spalle del giornalista spagnolo Alfonso Merlos è apparsa una donna seminuda. Gli spettatori si sono accorti che la ragazza non era Marta, la fidanzata dell’uomo. I media spagnoli hanno quindi iniziato a parlare di tradimento.

Il giornalista spagnolo però in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Web24News ha però chiarito di non avere più una storia con Marta Lopez: “La relazione con la mia fidanzata è finita”.

Che sia finita non lo mettiamo in dubbio, magari però dopo il video incriminato?



Il video della diretta del giornalista.

Javier negré y Alfonso merlós han conseguido el estado de alarma pero en Marta López solamente pic.twitter.com/FjQQ0xjj50 — ovetus ✈ (@ovetus09) April 24, 2020