Due ragazzi gay danno scandalo in una spiaggia di Gran Canaria (VIDEO)

Pensavate di aver visto tutto con il ragazzo muscoloso con solo uno zaino addosso ad Ancona o l’uomo senza vestiti che è passato dal metal detector in aeroporto a Detroit? C’è qualcuno che ha superato ogni limite.

Una delle mie b!tches mi ha fatto notare che l’attore di film gay per adulti Maxence Angel ha pubblicato un video girato nel 2017 subito dopo il Pride di Maspalomas, dove ha un rapporto con un altro ragazzo in spiaggia, davanti ad almeno 100 bagnanti (così dice lui e in effetti le immagini che potete vedere su Bitchy X gli danno ragione).

Quanto accaduto è stato riportato anche dalle più importanti testate spagnole.

“Il Pride di Maspalomas è andato molto bene. Ma c’è stata una scena che è stata molto condivisa attraverso i social network domenica pomeriggio. In questo video si vedono due ragazzi che hanno un rapporto a Playa del Inglés, a Gran Canaria, davanti a un centinaio di persone che, sbalordite, guardano cosa sta succedendo.”

Ma affittarsi una camera no?