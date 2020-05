Il ragazzo di Ariana Grande è la persona più cercata su Google

Ariana Grande ha un nuovo fidanzato: è l’agente immobiliare Dalton Gomez.

A svelare per primo l’identità del ragazzo è stato il portale TMZ che verso la fine di marzo ha pubblicato le generalità del misterioso brunetto con cui era stata paparazzata Ariana Grande il giorno di San Valentino.

Ariana Grande e Dalton Gomez avrebbero vissuto anche la quarantena insieme e proprio nel video Stuck With U, la cantante ha confermato la relazione mostrandosi in atteggiamenti intimi proprio con lui.

Okay soooo, maybe she does have a new man. Named Dalton Gomez. #ArianaGrande Either way, I’m so happy for her. pic.twitter.com/7d2gvAU6d9

— Sᴏʀᴀ (@ASoraWild) March 22, 2020