Ragazzo gay fa coming out e il padre lo minaccia: “Spero tu muoia di AIDS brutto fr**io. Ucciderò te e il tuo ragazzo”

Ad oggi è ancora importante fare coming out, – come ripeto sempre – non solo ci si libera di un peso e ci facciamo conoscere per chi siamo davvero, ma contribuiamo a costruire un mondo migliore per tutti. Non sempre però ci troviamo davanti alle reazioni che vorremmo, ci sono amici che spariscono, genitori che fingono di non sentire e purtroppo anche chi alza le mani e allontana i figli da casa. Una cosa del genere è successa a un ragazzo spagnolo di 23 anni, che su Twitter qualche giorno fa ha raccontato la sua terribile esperienza.

Omar ha fatto coming out con la madre, che pare averla presa bene, la donna però ha raccontato tutto anche al padre del ragazzo, che invece ha dato di matto.

“Mia madre ha detto a mio padre che sono un gay e mi ha detto che sono morto per lui e che non gli devo parlare mai e che sono la vergogna della famiglia. Lui mi ha detto ‘Spero che tu muoia di AIDS, f*ttuto fr*cio. Vorrei che fossi morto in quell’incidente d’auto dell’anno scorso. Preferirei avere un figlio assassino, tossicodipendente o disabile, piuttosto che un figlio fr*cio. Come il tuo amante (perché non significa fidanzato) entra in casa mia, ti ucciderò e questa volta è una cosa seria.’

Ha anche spaccato i piatti in casa quando ha scoperto che ero gay davvero”.

Proprio per casi come questo sono importanti i centri di accoglienza LGBT e le associazioni gay che supportano i ragazzi che attraversano situazioni drammatiche come quella di Omar.

Mi madre le ha dicho a mi padre que soy maricón y me ha dicho que he muerto para él y que no le dirija nunca la palabra y que soy la vergüenza de la familia Entre otras cosas 🥰🥰🥰🥰 — omarrrr 🦋 (@obrato3) August 14, 2019

Destrozó toda la vajilla cuando se enteró de que era maricón de mierda. pic.twitter.com/ywkM54vyD1 — omarrrr 🦋 (@obrato3) August 21, 2019

‘23 años criándote para que me salgas maricón de mierda. Que vergüenza tengo encima’ — omarrrr 🦋 (@obrato3) August 21, 2019

Fonte: Gayburg