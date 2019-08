Ragazzo gay preso a calci e pugni in discoteca da 4 omofobi

Nuovo caso di omofobia, dopo i due ragazzi italiani picchiati all’uscita di un locale a Valencia, questa volta l’aggressione pare sia avvenuta in un locale di Palermo. Piero ha raccontato sul suo profilo di essere stato preso a calci e pugni da 4 ragazzi.

“Mi rivolgo a tutti quei ragazzi gay che sostengo altri ragazzi gay per i nostri diritti, questa sera in una discoteca di fronte casa mia è successo un atto omofobo, 4 ragazzi etero di cui alcuni della security non in servizio mi sono venuti contro dando pugni e calci a me e la mia amica e nessuno ha fatto nulla! Mi dispiace fare questo post sia per L’organizzazione che per la proprietà della discoteca “casa Cuba” situata in via Messina marine 636 statale 113 palermo/villabate serata organizzata dall’organizzazione “i love tuesday/shut up” della città di Palermo

Sono veramente amareggiato perché a parte alcuni amici,chi era di dovere non ha fatto nulla..!

Mi chiedo quando finiranno questi atti omofobi e quando smetteranno queste gang di tormentare i ragazzi gay.

Ricordate nessuno ha fatto nulla e non credo sia giusto per me e per tutti i ragazzi gay che subiscono queste cose.

Siete indegni, se esiste dio vi deve punire!”