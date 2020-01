Incontra un ragazzo su Grindr, lo fa a pezzi, lo cucina e mangia parti del corpo

Abbiamo letto diverse storie terrificanti di omofobia dal Brasile, ragazzini uccisi nel peggiore dei modi, ma questa volta è accaduto qualcosa di ancora più inquietante. Questa storia ha sconvolto la comunità LGBT americana (e non solo ovviamente). Un 50enne del Michigan è stato accusato di aver ucciso un ragazzo conosciuto su Grindr, di averlo fatto a pezzi, cucinato e di aver mangiato alcune parti del suo corpo.

Ieri la Polizia statunitense ha reso noti i raccapriccianti dettagli dell’uccisione del 25enne Kevin Bacon, il cui corpo è stato trovato il 28 dicembre nella casa di Mark Latunski.

Le forze dell’ordine hanno seguito la pista di Grindr grazie alla dritta di un amico di Kevin, che ha anche fatto un appello pubblico sui social.

“Questa è un’emergenza, è sparito il mio amico Kevin Bacon. L’ultima volta è stato visto uscire di casa il 24 dicembre alle 17:23 perché doveva incontrare uno sconosciuto da un’app di appuntamenti, probabilmente Grindr. Ha detto che stava incontrando qualcuno a Swartz Creek e che sarebbe tornato più tardi quella notte, ma non è tornato a casa. Il suo telefono è spento dalle 18.20 circa. È insolito che spenga il telefono quando è fuori casa. Abbiamo motivo di credere che non sia al sicuro e che sia intrappolato.

Vi chiedo per favore di condividere questo post, aiutateci a ritrovarlo. Adesso allegherò anche i dettagli su quello che indossava. Stiamo programmando un raduno per fare delle ricerche a Winshall Park oggi alle 11 e poi ci divideremo e perlustreremo la zona”.