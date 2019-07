Ragazzo in aeroporto si toglie tutti (ma proprio tutti) gli indumenti per passare dal controllo di sicurezza – le foto

In aeroporto si vede davvero di tutto e lo sanno bene i passeggeri che lo scorso 21 giugno si trovavano al Mcnamara Terminal di Detroit.

Un uomo apparentemente tranquillo sui 30 anni, si è tolto tutti gli indumenti (compresi i boxer) ed ha cercato di passare dal metal detector. Gli agenti della TSA l’hanno subito fermato chiedendogli spiegazioni, ma ormai era troppo tardi. Tutti i viaggiatori in quella zona dell’aeroporto avevano assistito allo spettacolo dell’uomo senza uno straccio di vestito addosso.

Gli agenti hanno cercato di coprire le parti intime del soggetto usando un telo e dei sacchi della spazzatura, ma i presenti hanno raccontato che lui sembrava a suo agio anche senza boxer.

La Polizia e i vigili del fuoco della Wayne County Airport Authority hanno fatto i dovuti controlli e hanno stabilito che l’uomo non rappresentava una minaccia. Resta da capire per quale ragione abbia deciso di togliersi tutto davanti a decine di persone.

Io ho un’unica spiegazione…



only at the Detroit airport would a man strip naked and try to run through security at 5:30 am

— kate (@KatieeMcMaster) 21 giugno 2019