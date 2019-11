Ragazzo inglese dà scandalo per strada, si abbassa i pantaloni e fa una cosa assurda

Di folli che danno scandalo in pubblico ce ne sono a centinaia, ma Michael Golsorkhi li ha battuti tutti. Il 26enne dopo essersi ubriacato e aver fumato qualche canna si è tirato giù i pantaloni e ha cercato di accoppiarsi con un mucchio di foglie in una strada centrale di Manchester, proprio davanti ad un hotel.

“Era una scena assurda. Ho visto un maschio bianco con i pantaloni abbassati. Potevamo vedere il suo didietro – ha raccontato alla polizia un dipendente dell’hotel davanti al quale si è svolta la scena –. Sembrava come se si stesse accoppiando. A un certo punto gli ho gridato: ‘Che cosa stai facendo, sporco bastardo’. Lui a quel punto è balzato in piedi, si è tirato su i pantaloni e si è nascosto tra i cespugli”.

“Il personale dell’albergo ha chiesto se stava bene, ma era in uno stato terribile. Non ricorda quel che è stato raccontato. Non mi sorprende se consideriamo che aveva assunto droghe che vanno dalla cocaina alla cannabis, oltre all’alcool – ha commentato il suo avvocato, Neville Warburton- . Quando è stato interrogato, si è detto mortificato per quello che è successo. Questo è lo stato degli eventi, non può spiegare il suo comportamento. Non è qualcosa che aveva già fatto. Ne è completamente imbarazzato. Tutto ciò non dovrebbe essere portato davanti ad un tribunale”.