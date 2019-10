Ragazzo si laurea e bacia il suo compagno, piovono insulti omofobi:”Fate schifo! Ci sono dei minori”

Qualche giorno fa un ragazzo ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae mentre bacia il suo compagno nel giorno della laurea. Lo scatto è stato condiviso da una nota pagina LGBT, ‘Matrimonio egualitario’ e stranamente sono comunque piovuti degli insulti omofobi.

“Che schifo, ma questi due elementi non sanno che su Facebook ci sono anche i minori?”

“Troppo esibizionismo non mi piace. Poi ognuno è libero di seguire la sua strada”

“Che schifo, di questo passo l’unico obiettivo di fine sarà nella mer** più totale”

“Non guardate queste schifezze. Immaginare due uomini che se lo mettono nel **lo? Sai che amore”

“Schifosi anche voi che li apprezzate”

“Il por** non mi è mai interessato”

Più che i deliri di chi ha paragonato un bacio ai film per adulti, di quelli che hanno vomitato insulti random o degli etero che però sentono la necessità di immaginarsi due gay che si accoppiano, mi soffermerei sugli ‘omofobi timidi’. Questi sono gli stessi che ‘hanno tanti amici gay’ e che adorano gli omosessuali perché ‘sono tanto carini e vestono bene’ e che in questo caso hanno scritto che i due ragazzi sono stati “troppo esibizionisti”?

B!tches avete mai sentito un uomo e una donna essere tacciati di esibizionismo per un bacio fuori dalla chiesa dopo il matrimonio? O per essersi tenuti la mano in centro?

Ma davvero nel 2019 dobbiamo leggere ancora queste porcherie immonde?