Ragazzo pestato a sangue perché gay: “Pugni, calci in faccia e insulti omofobi”

Ennesimo caso di omofobia e questa volta nella civilissima Inghilterra. Ryan Williams vive a Preston, sabato sera era con amici e dopo essere uscito da un Mc Donald un folle omofobo l’ha pestato.

“Non ho mai pensato che un giorno sarei stato picchiato perché sono GAY! Che cosa c’è in questo mondo che non va? Voi omofobi siete disgustosi! Voglio che la gente capisca che essere gay non è una scelta e non posso farci niente, mi dispiace che alcuni non riescano ad accettare la cosa, ma hey non c’è motivo di picchiare qualcuno per questa vostra idea! Non posso seriamente credere che sia successo! Cercate di essere forti e amate. Questo non mi impedirà di essere favoloso! ESSERE GAY È OK![…]

C’era un gruppo di ragazzi che ha iniziato ad offendere me e i miei amici. Usavano termini omofobi. Quando ho provato ad andarmene, uno di loro è corso verso di me ed ha iniziato a colpirmi la testa con con pugni e poi calci”.