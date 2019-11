La Rai cancella La vita in Diretta? – l’indiscrezione

La scorsa estate in molti pensavano che La Vita In Diretta con Lorella Cuccarini avrebbe dato filo da torcere a Barbara d’Urso e il suo Pomeriggio 5, ma così non è stato. Il programma di Rai 1 non ha mai spiccato il volo e gli ascolti non sono positivi.

Oggi Blogo ha lanciato un’indiscrezione secondo la quale la Rai potrebbe cancellare lo show pomeridiano nella prossima stagione televisiva. Questo anche a causa di Geo, che più volte nelle ultime settimane ha superato in share La Vita in Diretta.

“Ad ascoltare alcuni rumors piuttosto insistenti, non si pensi di confermare nella prossima stagione La vita in diretta, sempre più incalzata da Geo (programma questo guarda caso proveniente dalla rete che Coletta lascerebbe per occuparsi proprio di Rai1). Questo nonostante l’ottima professionalità ed impegno dei due attuali conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano che pagano un formato forse ormai superato ed usurato. – si legge su Tv Blog – Per questo motivo si starebbe pensando di lavorare per la prossima stagione tv ad un nuovo programma che vada a sostituire la storica trasmissione nata su Rai2. La soluzione più semplice potrebbe essere quella di spostare Geo (che si appresta a sbarcare in prime time) su Rai1 e di fare un nuovo contenitore di notizie su Rai3 con la collaborazione di Rai News.”

Ma provare a cambiare i contenuti del programma rendendolo più leggero e adatto al pubblico che il pomeriggio guarda la tv?

La Vita In Diretta vs Geo vs Pomeriggio 5: ascolti tv a confronto.

giovedì 21 novembre:

La Vita in Diretta informa 1.928.000 spettatori con il 14.6%

Pomeriggio Cinque 18.6% con 2.311.000 spettatori nella prima parte, 17.7% con 2.486.000 spettatori nella seconda

Geo a 1.931.000 spettatori con il 14.1% di share

mercoledì 20 novembre:

La Vita in Diretta è seguita da 1.719.000 spettatori con il 13.5%

Pomeriggio Cinque ha raggiunto 1.929.000 spettatori con il 16.3% nella prima parte, 2.364.000 spettatori con il 17.3% nella seconda parte e 2.224.000

Geo ha ottenuto 1.894.000 spettatori con il 14.3%

martedì 19 novembre

La Vita in Diretta è seguita da 1.846.000 spettatori con il 13.3%

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.166.000 spettatori pari al 16.5% nella prima parte, 2.555.000 spettatori pari al 17.3%

Geo è stato seguito da 1.994.000 spettatori con il 13.9%

