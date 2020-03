Rai stravolge il palinsesto per il CoronaVirus: saltano altri 5 programmi

L’emergenza del CoronaVirus ha stravolto la vita di tutti gli italiani e anche i palinsesti tv Rai e Mediaset. Dopo aver sospeso Porta a Porta, Detto Fatto, L’Eredità e I Soliti Ignoti, adesso subiranno lo stop anche altri show. Dandolo su Dagospia ha svelato in anteprima che andranno in pausa La Prova del Cuoco e Vieni da Me. Al loro posto non andranno in onda film o repliche di altri programmi, ma si allungheranno Storie Italiane al mattino e La Vita in Diretta il pomeriggio, così da garantire maggiore spazio all’informazione.

Capisco l’esigenza di informare il pubblico, spero però che Mediaset e Rai non cancellino definitivamente i programmi di intrattenimento, perché in un momento così difficile abbiamo anche bisogno di sorridere.

“Causa coronavirus il palinsesto di Rai 1 per volontà del neo direttore di Rai 1 Stefano Coletta da venerdì 13 marzo cambierà. Ecco cosa al posto della Prova del cuoco andrà in onda “Storie italiane” che, quindi, partirà alle 10.00 e chiuderà alle 13.20 circa. Da lunedì 16 marzo al posto di “Vieni da me” andrà in onda “La vita in diretta” che, quindi, partirà alle 14.00 e chiuderà alle 15.40 circa nella prima parte. Proseguirà poi, come di consueto, dalle 16.50 alle 18.40 circa. – si legge su Dagospia – “Soliti ignoti” sarà regolarmente in onda fino a sabato 14 marzo, tranne venerdì 13 che andrà già in replica. Da domenica 15 marzo proseguirà in replica. “L’Eredita’” sarà regolarmente in onda fino al 22 marzo. Proseguirà poi in replica. Da venerdì sono sospese le registrazioni di “Buongiorno benessere”, tutte le produzioni condotte da Gigi Marzullo e “S’e’ fatta notte”.”

Sembra anche che verranno ridotte le squadre tecniche in modo che ogni studio abbia un’unica squadra, per evitare rotazioni di personale. Da Viale Mazzini hanno anche fatto sapere che aumenteranno il numero di mascherine in dotazione per ogni studio e che saranno fatte igienizzazioni più frequenti.

Saltano La prova del cuoco e Vieni da me. https://t.co/eN6OeRdEIi — Marco (@marco_strepa) March 11, 2020