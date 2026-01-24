Rai, cancellata la serie Tv più amata | Febbraio cambia tutto il palinsesto: pubblico già infuriato

La chiusura inaspettata de La preside e gli appuntamenti imperdibili

La chiusura inaspettata de La preside e gli appuntamenti imperdibili.

Tra le sorprese più significative e, per molti, inattese di febbraio, vi è la conclusione della fiction La Preside. Interpretata dalla talentuosa Luisa Ranieri, la serie aveva conquistato il pubblico fin dal suo debutto, registrando milioni di spettatori nelle sue quattro puntate iniziali. Nonostante il successo, con una media di oltre 4,5 milioni di telespettatori e uno share che ha raggiunto il 26%, la fiction giungerà al suo gran finale lunedì 2 febbraio. L’ultimo episodio, che promette di sciogliere tutte le principali trame lasciate aperte, sarà trasmesso subito dopo l’appuntamento con Affari Tuoi, il popolare programma condotto da Stefano De Martino. Per i numerosi fan della serie, questa data rappresenta un momento di chiusura emozionante e un addio a personaggi che hanno saputo appassionare, ma anche l’occasione per la Rai di anticipare l’arrivo di nuovi contenuti e formati all’interno del proprio palinsesto televisivo.

Mentre il prime time di Rai 1 subirà inevitabili riconfigurazioni, il daytime pomeridiano riserva alcune importanti conferme. Una delle soap opera più longeve e amate dal pubblico italiano, Il Paradiso delle Signore 10, continuerà ad essere trasmessa regolarmente. Questa scelta sottolinea l’importanza della soap per la sua fedele platea, che potrà godersi puntata dopo puntata senza interruzioni, anche durante le intense giornate dedicate alla copertura olimpica. Al contrario, altri programmi del daytime, come il format di approfondimento Ore 14 e il talk show giovanile Bella Mà, subiranno modifiche di orario o programmazione a causa della massiccia copertura degli eventi sportivi invernali su Rai 2, che si conferma il canale ufficiale dedicato alle Olimpiadi.

Nuovi orari e conferme: il futuro del daytime e Citofonare Rai 2

La continuità de Il Paradiso delle Signore 10 rappresenta un punto fermo nella programmazione di febbraio, garantendo ai telespettatori abituali un appuntamento quotidiano con le vicende della Galleria. Questa decisione evidenzia come la Rai intenda preservare alcuni dei suoi cavalli di battaglia, bilanciando le esigenze di copertura dei grandi eventi con la fedeltà del pubblico a programmi consolidati. Le modifiche al daytime non riguardano però solo i programmi sportivi. Febbraio segna anche il gradito ritorno di Citofonare Rai 2, il vivace talk show che vede alla conduzione Paola Perego. Quest’anno, una novità: al fianco della Perego ci sarà Paola Barale, che sostituisce Simona Ventura, promettendo nuove dinamiche e freschezza al format. La trasmissione, in questa nuova edizione, non sarà più un’esclusiva della domenica ma amplierà la sua offerta andando in onda anche il sabato mattina, a partire dalle 11:05. Questi spostamenti e le nuove introduzioni dimostrano l’impegno della Rai nel conciliare i grandi eventi nazionali e internazionali con la continuità e l’evoluzione dei programmi più amati. L’obiettivo è offrire un palinsesto ricco e variegato, capace di accontentare sia gli appassionati di sport e musica sia gli amanti di fiction e intrattenimento quotidiano, bilanciando sport, cultura e momenti di leggerezza.

Per gli appassionati di fiction e soap opera, febbraio si configura come un mese di attesa e di apertura verso nuovi orizzonti televisivi. La chiusura de La Preside, seppur significativa, segna la fine di un ciclo, mentre la conferma de Il Paradiso delle Signore 10 continua a garantire un solido punto di riferimento per l’intrattenimento regolare. La Rai si prepara così a un mese cruciale, dove tradizione e innovazione si fondono per offrire un’esperienza televisiva completa.