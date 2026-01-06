Aggressione a una troupe Rai, il racconto di una giornata di paura | Linea superata

A rivelare l’accaduto è stato Marco Salaris, che attraverso un post su X ha espresso la sua piena solidarietà ai giornalisti coinvolti, Domenico Marocchi e Alessandro Politi, fornendo i primi, seppur concisi, dettagli sull’accaduto.

“Piena solidarietà a Domenico Marocchi, al collega Alessandro Politi, alla troupe Rai aggredita”, ha scritto Salaris. Ha poi proseguito spiegando come “durante delle riprese sono stati avvicinati da delle persone che hanno iniziato ad insultarli con fare minaccioso. Domenico è stato anche spintonato”. Un racconto che lascia presagire la gravità dell’evento e la tensione vissuta sul campo dagli inviati.

Nonostante la concitazione del momento, sui profili social di Marocchi e Politi non sono apparsi riferimenti diretti all’aggressione. Tuttavia, l’inviato de La Volta Buona, Domenico Marocchi, ha risposto al tweet di Salaris con un breve ma rassicurante messaggio: “Grazie ragazzi, tutto ok ora”. Una conferma che, sebbene l’episodio sia stato preoccupante, fortunatamente non ha avuto conseguenze permanenti gravi per i giornalisti.

Il mistero dietro l’aggressione e il tragico contesto di Crans Montana

Le dinamiche esatte e le motivazioni dietro l’aggressione alla troupe Rai rimangono al momento oscure. Non sono stati forniti dettagli specifici sul luogo o sul contesto in cui si sono verificati i fatti, alimentando un velo di mistero sull’episodio. L’unica informazione contestuale emersa, che potrebbe in qualche modo collegarsi alla vicenda, riguarda la presenza di Domenico Marocchi, poche ore prima dell’aggressione, a Crans Montana. In questa località elvetica, infatti, si era consumata una tragica fatalità: l’incendio del locale Le Constellation, dove purtroppo avevano perso la vita quaranta giovani ragazzi.

Questa coincidenza temporale ha sollevato interrogativi sulla natura del lavoro che la troupe stava svolgendo e se vi potesse essere un legame, diretto o indiretto, con la tragedia o con le sue conseguenze. È importante sottolineare che, al momento, non vi è alcuna conferma ufficiale di una correlazione tra l’aggressione e gli eventi di Crans Montana. Tuttavia, il fatto che un giornalista sia stato coinvolto in un’aggressione dopo aver coperto un evento di tale portata, con il suo forte impatto emotivo e sociale, merita attenzione e riflessione. La professione giornalistica spesso espone i suoi operatori a situazioni di tensione e potenziale rischio, soprattutto quando si affrontano temi delicati e carichi di emotività.

L’appello di Antonella Clerici: Empatia e non giudizio davanti al dolore

A margine di questi eventi, e profondamente toccata dalla tragedia di Crans Montana, la conduttrice Antonella Clerici ha espresso parole di commozione durante È Sempre Mezzogiorno. Come madre di una sedicenne, ha tentato di immaginare la sofferenza inenarrabile dei genitori delle vittime. La sua riflessione si è concentrata sulla “vergogna” di certi giudizi affrettati e sulla necessità di maggiore empatia. “Un ragazzo di 16 anni, in un contesto di paese di montagna, è lì con la sua famiglia… e poi accade una tragedia immensa”, ha ricordato con voce rotta.

La conduttrice ha evidenziato la reazione dei giovani in emergenza: “I ragazzi riprendono con i telefoni: è normale, hanno 16 anni, non capiscono davvero cosa stia succedendo… e poi all’improvviso è troppo tardi”. Ha lanciato un accorato appello: “L’unica cosa che possiamo fare è pregare, per chi crede, e stringerci con tutto il cuore ai genitori… Non dobbiamo giudicare, perché farlo è ripugnante, è qualcosa di indegno, privo di qualsiasi empatia“.

Sottolineando l’importanza di tale sentimento, specialmente dopo un anno “molto duro” come il 2025, la Clerici ha concluso con un monito potente: “Ricordiamoci che l’empatia è fondamentale: senza di essa, tra di noi, rischiamo di perdere la nostra umanità”. Un messaggio che risuona forte in un contesto sociale spesso incline alla facile condanna, ricordandoci il valore della comprensione reciproca.