Raimondo Todaro difende Valentin e lancia una stoccata a Maria e Amici: “Non serviva più”

Nell’ultima puntata di Amici Maria De Filippi ha mostrato la porta d’uscita a Valentin dopo che il ballerino aveva annunciato che probabilmente avrebbe abbandonato il programma. Questo è successo però dopo che Javier ha dichiarato di voler lasciare lo show ed è scappato dal palco lanciato un microfono per terra e nonostante tutto Kween Mary ha fermato il programma per farlo calmare e poi perdonare il suo ennesimo comportamento inaccettabile. La conduttrice è stata accusata di avere due pesi e due misure per i suoi ragazzi e sul web è scoppiata una ‘rivolta’ con decine di migliaia di commenti e tweet contro la De Filippi. Pochi minuti dopo l’addio di Valentin, Raimondo Todaro ha lanciato una frecciatina sui social e tutti abbiamo pensato fosse rivolta al ragazzo, ma probabilmente non è così.

Oggi infatti diversi telespettatori hanno scritto a Raimondo, chiedendogli cosa pensasse di quello che è successo ieri nel talent di Canale 5. Il ballerino di Ballando con le Stelle ha risposto: “Valentin lo hanno accompagnato alla porta. Non serviva più. Non serviva più credo, anche perché l’altro lo hanno rincorso. Mah”.

A quanto pare Raimondo Todaro è d’accordo con quello che scrive il 90% del pubblico di Amici sui social. Visto che la Kween è una grande professionista, sono certo che riconoscerà il suo errore (dovuto anche ad una puntata davvero difficile per molti motivi, tra sclerate dei ragazzi e l’emergenza CoronaVirus) e farà rientrare Valentin nella scuola.

Anche perché sarebbe assurdo aver cacciato un ballerino per un momento di intemperanza e tenere uno in casetta dopo che (oltre al lancio del microfono) a gennaio a spruzzato mer*a sul programma, i professionisti, i professori e tutti gli ex alunni…

“Me ne vado, vado via da qui. Questa non è una scuola, è una scuoletta, ho lasciato la mia carriera professionale per questo. – ha dichiarato Javier – C’è stato forse un ballerino che è uscito da Amici e ha una carriera professionale? In Italia ci sono tanti ballerini bravi, non so perché nessuno faccia Amici. Perché tutti sanno che non vale niente. Parla a qualcuno di Amici, vedi cosa ti dicono. Il direttore della mia compagnia, Nicolas Le Riche, mi ha detto perplesso “ma come ad Amici?”. E io invece ho detto, sì, vado a fare Amici. Perché è vero, è un altro mondo. Me ne vado, ovunque sia: Germania, Birmingham, ho dei posti dove mi vogliono. Qua non si balla niente di un certo spessore, non c’è un coreografo con le palle”.