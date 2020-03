Raimondo Todaro torna a difendere Valentin e attacca Amici: “Sembrava una commedia”

Il settimanale Chi ha parlato di una crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca ed ha insinuato che la colpa potesse essere del fascinoso ballerino Valentin. Il rumor però pare non essere fondato, perché il protagonista di Ballando con le Stelle ha difeso Valentin in una serie di messaggi privati scambiati con le sue follower.

Ieri sera Raimondo Todaro è tornato a prendere le parti del suo collega con delle storie caricate su Instagram, in cui ha detto che l’ultima puntata di Amici sembrava una commedia (e non ha tutti i torti).

“Ciao a tutti. Questo video è dovuto perché ho cominciato a leggere delle cose che non sono vere. Come ad esempio l’ultimo post che ho mostrato, dove sembrerebbe che io ho detto che Nicolai è un raccomandato, io non ho mai parlato di lui. Assolutamente no, quando si mettono i due punti e un virgolettato vuol dire che sono stato io a dire quelle cose e questo è molto grave.

Ho espresso la mia opinione da spettatore, cioè che ieri hanno perso il controllo. Era anche un modo per ironizzare perché a un certo punto sembrava un po’ una commedia. Hanno perso la bussola, ne ha fatto le spese Valentin che poverino non c’entrava nulla, tutto qui, niente di più niente di meno”.