Raimondo Todaro, la lettera d’addio a Francesca Tocca: “Ritrova l’amore…”

Nei mesi scorsi si è rotto il matrimonio di Raimondo Todaro e Francesca Tocca. La ballerina di Amici ha avuto anche una relazione con l’allievo del talent, Valentin Alexandru (secondo alcuni i due stanno ancora insieme), ma è rimasta in ottimi rapporti con il suo ex. Oggi pomeriggio il protagonista di Ballando con le Stelle ha scritto una bellissima lettera a Francesca, proprio nel giorno dell’anniversario del loro matrimonio.

“Sono passati 6 anni dal giorno del nostro matrimonio.

Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti.

L’amore è strano, delle volte rimane ma prende un’altra forma e penso che sia quello che è successo.

Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto.

Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione.

Grazie a Francesca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia.

Auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura.

Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui.

Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c’è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto.

Viva l’amore, sempre”.