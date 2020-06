Raimondo Todaro parla della fine dell’amore con Francesca Tocca e svela i motivi

Qualche settimana fa Raimondo Todaro ha scritto una bella lettera di addio alla moglie Francesca Tocca, lei intanto è tornata insieme a Valentin Alexandru, il ballerino di Amici. Il protagonista di Ballando con le Stelle adesso ha deciso di aprirsi e parlare della fine del suo matrimonio e l’ha fatto sulle pagine del settimanale Oggi, intervistato da un amico, Giovanni Ciacci.

“Siamo in ottimi rapporti: lei è una ragazza pura, spero che sia felice perché se lo merita. Io e Francesca siamo stati insieme dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme. Siamo cresciuti insieme. Rimane un grande affetto e una grande stima, ma non c’era più quel formicolio nello stomaco che provavo una volta.

Non c’è stato un vero fattore per la fine della relazione. Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano, piano. Sai, a un certo punto ti accorgi che non guardi più le cose con gli stessi occhi del tuo partner. Anche lo stesso mazzo di fiori non lo vedevamo più con lo stesso sguardo, ma ognuno con i propri occhi.

Perché ho rivelato pubblicamente la fine del nostro amore? Per far arrivare l’informazione diretta e immediata al pubblico. L’ho fatto per rispetto di tutte le persone che ci hanno sempre seguito in tv e sui social. Mi sembrava doveroso mettere la situazione in chiaro”.