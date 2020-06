Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande debutta alla #1 in Billboard

Doveva succedere… Ed è successo! Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande ha debuttato alla prima posizione della classifica Billboard, regalando così alla Germanotta la quinta numero #1 della sua carriera dopo Just Dance, Poker Face, Born This Way e Shallow con Bradley Cooper.

.@ladygaga & @ArianaGrande‘s “Rain On Me” is the 39th song in history to debut at No. 1 on the #Hot100. — Billboard Charts (@billboardcharts) June 1, 2020

E se al primo posto ci sono Lady Gaga e Ariana Grande, al secondo c’è un altro duetto tutto #GirlPower: quello fra Megan Thee Stallion e Beyoncé sulle note di Savage (Remix).

In una settimana Rain On Me ha venduto 281.400 unità (72.000 copie senza lo streaming).

.@LadyGaga & @ArianaGrande‘s “Rain On Me” sold 281,400 units in the US in its first week being 72,000 pure sales and 31.4 million streams. pic.twitter.com/4R5DhBkV8r — Ariana Grande Charts (@chartariana) June 1, 2020

Rain On Me è un vero successo: attualmente è sempre alla #1 della classifica iTunes; su Spotify ha superato 67 milioni di ascolti ed il video su YouTube è a quota 75 milioni.

MERITATO!