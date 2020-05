Rain On Me: ecco quante copie venderà nella prima settimana il singolo di Lady Gaga e Ariana Grande

Se con Stupid Love le è andata discretamente, con Rain On Me Lady Gaga sta facendo davvero il botto. 35 n°1 su iTunes (adesso è al vertice in 23 paesi), 52 milioni si visualizzazioni su You Tube in appena 4 giorni e trend topic su Twitter in mezzo mondo, la Germanotta ha sfornato una bomba pop e gli amanti del genere hanno risposto. Pare anche che Pioggia su di Me venderà circa 90.000 copie nella prima settimana.

Questo significa che la gente non è affatto stanca della musica puttanpop, ma sono le popstar che negli ultimi anni hanno rilasciato robaccia. Ma questi numeri basteranno a Gaga e Ariana per arrivare alla 1 della Billboard HOT100? Forse sì, infatti secondo i siti che si occupano di fare previsioni sulla nota classifica, Rain On Me potrebbe debuttare alla 2 o alla 1.

In questo momento i fan delle varie regine del pop dovrebbero unirsi e supportare il primo singolo puttanpop di successo degli ultimi anni e aiutarlo a conquistare la vetta della HOT100.

As previsões apontam “Rain On Me” estreando direito no topo da Hot 100 na próxima semana. Veja os números: 323.000 unidades vendidas na primeira semana (90.000 pure sales + 35M de streams) e uma audiência estimada em 12M nas rádios americanas. pic.twitter.com/Y1THN14t9u — DuelPop ✨ (@duelpop) May 26, 2020

“Rain On Me” is projected to sell 90k pure sales in its debut week, lets try and do 100k, @scooterbraun signed CD’s?! pic.twitter.com/Gji7ZiGLRN — Grande Streaming (@GrandeStreaming) May 26, 2020