Ratzinger è tornato: “Matrimoni gay e aborto segni dell’Anticristo”

Sono passati 7 anni da quando Ratzinger ha appeso le sue scarpe rosse di Prada al chiodo dando spazio a Papa Francesco, una figura – fisicamente e caratterialmente – decisamente opposta a quella del tedesco.

Oggi 93enne, Ratzinger non ha cambiato idea sulla comunità LGBT che in passato aveva già offeso e bistrattato. Nel 2010 definì l’omosessualità moralmente inaccettabile, mentre nel 2012 sparò a zero contro il matrimonio egualitario definendolo ‘una ferita per la pace’. Oggi invece è riuscito ad andare oltre paragonando le Unioni Civili, il matrimonio egualitario e l’aborto “potere spirituale dell’Anticristo”.

Parole affidate a Ratzinger e riportate dal giornalista tedesco Peter Seewald, che ha avuto l’onore di scrivere una biografia su lui.

“Cento anni fa, tutti avrebbero considerato assurdo parlare di un matrimonio omosessuale. La società moderna è nel mezzo della formulazione di un credo anticristiano e se uno si oppone, viene punito dalla società con la scomunica. La paura di questo potere spirituale dell’Anticristo è più che naturale, e ha bisogno dell’aiuto delle preghiere da parte di un’intera diocesi e della Chiesa universale per resistere”.

Amen.