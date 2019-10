Raz Degan dice addio alla fama e alla tv: ecco che cosa fa adesso

Raz Degan è sempre stato una star anticonvenzionale e anche nelle sue ultime esperienze televisive avevamo capito che il mondo della tv gli stava stretto.

In una recente intervista rilasciata a TG Com, l’ex modello ha dichiarato di aver capito che la fama che aveva raggiunto era vuota, priva di contenuti. Adesso Raz Degan fa il maestro di yoga e presto partirà per il Niger, per una missione umanitaria dell’Onu.

“Non mi piace ricordare il passato, preferisco celebrare il futuro. Ti dico solo che a un certo punto ho capito che tutta questa fama era vuota di contenuti. E mi ha fatto fare il viaggio più importante della vita, quello interiore. Non me ne frega più niente di mostrami. Sono maestro di yoga. Mi preoccupo per le cose importanti, viviamo un momento drammatico, tra effetti climatici, guerre, immigrazione. Il mio viaggio è camminare in sentieri non battuti, infatti settimana prossima vado in Niger. Si tratta del Paese più povero del mondo, vado per una missione umanitaria dell’Onu, mi tuffo in questa realtà con i migranti. I social? Servono per creare una rivoluzione, sono uno strumento di potere, ma la mia vita personale la lascio lontana. E poi ci sono così tanti falsi profeti”.

Modello, attore, regista, maestro di yoga, in ogni caso Raz Degan a 52 anni resta un gran figo.