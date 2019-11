Razzisti contro Zalando e il loro modello: “Basta neg*i, andate a vendere in Africa”

Dopo “prima gli italiani”, “aiutiamoli a casa loro” e “non ho niente contro di loro ma…”, il nuovo slogan dei razzisti è “vogliamo modelli bianchi“. In queste settimane diversi utenti Twitter hanno iniziato a vomitare commenti assurdi sotto ad un post di Zalando.

Il motivo della loro rabbia? Il modello dell’annuncio pubblicitario non è bianco.

“Mi proponi la pubblicità della polo indossata da un moretto. Facciamo così: appena divento neg*o la compro. per adesso vi blocco.”

“Maiii affinché l’indossa un neg*o”

“Vendetele in Africa”

“Perché il modello è neg*o quando in Italia siamo tutti bianchi?”

“Avete sbagliato continente per la vostra pubblicità”