Il 2019 è stata una overdose di reality, ma nel 2020 molti non sono stati confermati

Il 2019 è stato un grande anno per gli amanti del trash che fra il caso Corona-Fogli a L’Isola dei Famosi, le grida di Cristian Imparato al Grande Fratello di Barbara d’Urso e la bella patata di Anna Pettinelli a Temptation Island Vip, non hanno avuto un attimo di respiro.

Quest’anno, invece, secondo le prime indiscrezioni, alcuni nomi di reality e talent presenti nel palinsesto dello scorso anno non sembrerebbero essere stati confermati.

Overdose di trash: i reality e talent non sarebbero stati confermati

Il caso più eclatante è quello de L’Isola dei Famosi che, nonostante i casting, pare che Mediaset abbia deciso di mandarla in pausa per far spazio al Grande Fratello Vip che ha già una casa, uno studio televisivo e soprattutto dei concorrenti.

Con 12 puntate già andate in onda, infatti, la media share del Grande Fratello Vip è del 19% con oltre 3 milioni di telespettatori. Non più i fasti delle prime edizioni ma numeri più che buoni soprattutto perché garantiscono la copertura di due prime serate a settimana. Per questo motivo, con il rischio di ottenere gli stessi ascolti anche con L’Isola dei Famosi, Piersilvio Berlusconi ha optato per allungare il brodo al reality di Alfonso Signorini che già c’è ed ha un costo sicuramente minore.

Un altro reality che rischia di non andare in onda questo anno è il Grande Fratello di Barbara d’Urso, come scritto su Twitter da Giuseppe Candela.

La Blasi doveva rilanciarsi con Eurogames e ha fatto flop, resta anche senza L’Isola dei Famosi. La D’Urso fatica con Non è la D’Urso e le hanno cancellato il Gf Nip. La Hunziker ha cannato Amici Celebrities e All together now. Una bella annata direi. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 18, 2020

Stessa sorte per Amici Celebrities di Maria De Filippi: secondo le voci di corridoio l’esperimento non avrebbe un seguito. Così come non avrebbe un seguito neanche The Voice Of Italy: ad annunciarlo è stato il portale Blogo.

“The Voice of Italy non è stato confermato e la nuova edizione, la settima, non vedrà la luce in questa primavera. In realtà, secondo quanto ci risulta, sarebbe in fortissimo dubbio anche la messa in onda in autunno, con il rischio, dunque, più che concreto che si tratti di una vera e propria (definitiva) cancellazione o comunque di un periodo prolungato di riposo”.

Confermati, invece, tutti gli altri: su Rai Uno tornerà Ballando con le Stelle, Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato, mentre su Canale Cinque la doppia versione di Temptation Island ed il serale di Amici.