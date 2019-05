Uomini e Donne: la reazione di Giulio dopo il ‘no’ preso da Giulia Cavaglia durante la scelta (VIDEO)

Se Klaudia ha detto che vorrebbe andare a Temptation Island (nel caso Andrea e Natalia sbarcassero nel reality di Canale 5), Giulio Raselli si è già rassegnato al fatto di non essere stato scelto da Giulia Cavaglià. Niente trash estivo quindi? Trono in autunno? Si accettano scommesse.

“Non mi sento preso in giro, ma sono contenta del percorso che ho fatto, nonostante tutto. Mi sono reso conto che per chi voglio realmente riesco a cambiare, anche se mi è sempre rimasto difficile. Questa è la cosa importante. Per chi provo un sentimento, un trasporto importante, come era per Giulia sono sincero, riesco a limare alcuni lati del mio carattere e andare incontro all’altra persona, sono molto contento e spero che almeno questo a lei sia arrivato, anche se ormai conta poco.

Non sono assolutamente mesi buttati, ma mi rendo conto che ad oggi non è servito a nulla, quindi un po’ male ci rimani. Ho fatto tutto quello che potevo fare, lei ha fatto lo stesso, ma alla fine le è arrivata l’altra persona. Mi dispiace molto.

Mi dispiace perché per un momento nel percorso l’ho sentita mia e oggi proprio non capisco questo epilogo. Io quando tornavo a casa la sentivo mia e invece non era così. Questo mi fa rimanere un po’ stranito ora, a volte non essere corrisposti fuori ma lo si capisce in 10/15 giorni, qui non è così. Quando la baciavo la baciavo davvero. Quando ci guardavamo, ci guardavamo. Io ero convinto del nostro sentimento. Mi spiace non essere uscito con lui.

Non pensavo che le piacesse davvero Manuel, era un mio presentimento sbagliato, sbagliato fino a un certo punto. Ma non ho mai negato che Manuel provasse un sentimento, non l’ho mai negato. Quindi sono contento per loro.. oddio contento è un parolone ma insomma so che potranno viversi una storia tranquilla. Sono sicuro che sia arrivata alla fine con due persone che le volevano bene davvero”.